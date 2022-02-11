Суд отправил под домашний арест чиновника Красносельского района по делу о миллионной взятке на уборке снега

По делу о взятке на уборке снега чиновнику грозит до 15 лет колонии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела закупок Красносельского района Валерию Мещерякову, которого подозревают в получении миллионной взятки. Деньги, по версии следствия, чиновник получил от подрядчика за заключение контракта на уборку внутриквартальных территорий района от снега.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Мещерякову вменяется взятка на сумму 1 082 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам чиновник против домашнего ареста возражать не стал, однако в начале заседания просил более мягкую меру в виде запрета определенных действий. Ожидать суда в своей квартире он будет минимум до 7 апреля.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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