В Петербурге отремонтируют дороги, ведущие социальным объектам

Дороги к соцобъектам отремонтируют в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) обнародовал планы по ремонту дорог, ведущих к школам, детсадам и другим важным социальным объектам Петербурга. Работы начнутся с наступлением теплой погоды.

- Будет проведен ремонт на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта. Рядом расположен Госпиталь для ветеранов войн, а на самом проспекте — пожарно-спасательский колледж, Охтинский колледж, школы №№ 591 и №268, а также учебная площадка госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, - сообщает пресс-служба КРТИ.

В работу пойдет и 1,4 км проспекта Науки — от улицы Карпинского до Гражданского проспекта, где сконцентрировано множество соцобъектов. Также в списке Павловская улица в Колпино, Новороссийская улица в Выборгском районе, Камышовая улица и участок Богатырского проспекта от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы в Приморском районе.

Один из главных адресов - Индустриальный проспект. В этом году ремонт проведут на отрезке от шоссе Революции до Российского путепровода.

Напомним, что в этом году начнется капитальный ремонт 14 улиц Петербурга.