Пассаж наказали за наклейки FAN ID на окнах

Наклейки без разрешения КГИОП клеить было нельзя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга наказал ООО «Невский Пассаж», являющееся владельцем здания Пассажа на Невском проспекте. Причиной стал прошедший чемпионат Европы по футболу и предстоящий финал Лиги чемпионов. В Пассаже размещался пункт выдачи паспортов болельщика, так называемых FAN ID. Именно эти буквы и были наклеены на окнах здания.

- В ходе осмотра было установлено, что в оконных проемах второго этажа размещены изображения геометрических фигур-ромбов и букв (FAN ID), на клеевой пленке, занимающей 100% площади остекления, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель «Невского Пассажа» отметил, что разрешения от Комитета по охране памятников (КГИОП) не получалось, так как владельцы здания посчитали, что наклейка не наносит вред стеклу.

Однако чиновники комитета привели документ, в котором говорится о защитном статусе всего фасада, в том числе материала отделки, заполнения оконных и дверных проемов. Таким образом, наклейки искажали исторический облик здания, расположенного в центре города.

Суд встал на сторону КГИОП и выписал Пассажу штраф в 200 тысяч рублей.