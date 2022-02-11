Лиса вышла на охоту в метродепо «Южное» и поймала мышку

лиса пришла мышковать в депо метрополитена. Фото: пресс-служба Метрополитена СПб

Смелая лиса пришла их леса охотиться в метро. Пушистая хищница пробралась на территорию депо «Южное» и, не смущаясь работников подземки, начала мышковать во дворе. И, что удивительно, успешно!

- Лиса охотилась в снегу, прямо между лавочек, где небольшая зеленая зона. Она нырнула в сугроб и вынырнула уже с добычей, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.

После этого рыжая преспокойно пообедала мышкой и с достоинством удалилась по своим делам.

Отметим, что лисы нередко выходят в город, в особенности в пригородных районах или на окраинах Петербурга. Там же встречают лосей, кабанов и прочую живность.

А в Ленобласти те же кабаны строем навещают садоводства. Но бывают и случаи пострашнее – в поселке Рябово прямо под окнами многоэтажки волк задрал местного любимца, кота.