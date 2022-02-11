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Общество11 февраля 2022 15:42

Губернатор обсудил строительство социальных объектов в Петербурге

Глава города встретился с руководством крупного застройщика
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Губернатор обсудил с застройщиком возведение социальных объектов.

Губернатор обсудил с застройщиком возведение социальных объектов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с руководством крупной строительной компании, на которой обсудил возведение социальных объектов в городе. Без обязательств инвестора на создание инфраструктуры, власти не выдают разрешение на работы.

- Благодаря нашей совместной работе мы сокращаем дисбаланс между жилой и социальной застройкой, - отметил глава Северной столицы, слова которого приводит пресс-служба администрации.

По данным властей, компании, входящие в «Группу ЛСР», построили и сдали в эксплуатацию в Петербурге две школы на 2975 мест, три детских садика и офис врача общей практики.

В планах застройщика до 2024 года значатся еще две школы и шесть детских садов. Все объекты впоследствии передаются городу или выкупаются им.