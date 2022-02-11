Подростки игнорируют детский локдаун в Петербурге

По идее детям в магазин нельзя. Но если очень хочется... Фото: "Мойка 78"

Запрет на посещение детьми и подростками кафе, ресторанов, магазинов и прочих заведений, был введен в Петербурге со 2 по 13 февраля. Также как и дистанционное обучение для старшеклассников. Но если «удаленку» в Смольном планируют отменить, то судьба прочих запретов пока не решена. Впрочем, соблюдают их далеко не все.

- Запреты властей дети и их родители, вероятно, пропустили мимо ушей. В одном из крупных ТЦ малыши свободно ходят по магазинам в сопровождении мамы или папы, а на фуд-корте сидят группы школьников, - сообщает «Мойка 78».

Отметим, что «КП-Петербург» и ранее писала о пренебрежении подростками существующих правил. Современные школьники зачастую выглядят старше своего возраста. И хоть QR-код выдают только взрослым, а без него бургер на фуд-корте не купишь, всегда можно найти варианты. Тем более, что и бизнес себе не враг. А учитывая, что число посетителей в общепите Петербурга упало на 70%, то привередничать никто точно не станет.

В сами ТЦ запрета на вход нет, а проверяющих на всех все равно не хватит.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: