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Происшествия11 февраля 2022 16:17

Электричка сбила ребенка на ж/д переходе в Петербурге

Все произошло на глазах у родителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На перегоне «Лахта – Новая Деревня» в Петербурге электричка сбила ребенка.

На перегоне «Лахта – Новая Деревня» в Петербурге электричка сбила ребенка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электричка сбила ребенка на железнодорожном переходе в Приморском районе Петербурга. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, все произошло около 18:00 на 16-м километре перегона «Лахта – Новая Деревня». Там установлен светофор, но в этот раз он не помог. Известно, что ребенок шел через железнодорожные пути вместе с родителями.

- Пострадавшему ребенку 9 лет. Вместе с родителями он переходил железнодорожное полотно в правильном, положенном месте, но, по предварительной информации, у него вышло как-то отбежать от мамы и папы – на запрещающий красный сигнал светофора. И по касательной его задела электричка, - пояснили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Добавим, что о состоянии здоровья пострадавшего ребенка пока ничего неизвестно. «КП-Петербург» проследит за развитием ситуации. Прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента.

ОБНОВЛЕНИЕ: К сожалению, мальчик скончался. По уточненным данным, ему было 6 лет.