В Красном селе учительница вызвала полицию в школу из-за забытого на продленке ребенка

Полицию вызвали в школу в Красном Селе из-за забытой на продленке школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующая и обыденная история произошла в Красном Селе. Здесь родители просто забыли в школе свою маленькую дочь-первоклассницу. Девочка долго сидела на продленке, пока не осталась совсем одна. Тогда бывшая с ней учительница решила позвонить в полицию, так как мать девочки все не шла.

- В 19:10 в дежурную часть поступило сообщение от социального педагога о том, что в школе №382 родители не забирают с продленки ребенка. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мать явилась в учебное заведение, но была пьяна, - сообщает источник «КП-Петербург».

Естественно, что дочку нетрезвой матери никто не отдал. Полицейские выяснили номер отца девочки. Тот приехал с работы через некоторое время. Он был трезв и увез ребенка домой. Вместе с супругой. Сейчас семью проверяют социальные службы.