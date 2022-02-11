Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика11 февраля 2022 16:34

Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики

Первые лица городов встретились в рамках российско-китайского делового форума
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смольном обсудили рабочие моменты с Шанхаем.

В Смольном обсудили рабочие моменты с Шанхаем.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург и Шанхай хотят сотрудничать друг с другом в сферах торговли и фармацевтики, актуальной на период пандемии коронавируса. Об этом стало известно после начала российско-китайского делового форума, где первые лица городов наметили дальнейшие планы по взаимодействию. Естественно, встреча прошла в дистанционном формате – эпидситуация в Северной столице все еще напряженная – за неделю заболеваемость выросла на 12%.

- За тридцать лет партнерства мы с Шанхаем реализовали значимые инвестиционные, градостроительные и культурные проекты. Уверен, их будет еще больше, - высказал мнение губернатор Александр Беглов.

К слову, в Петербурге уже восьмой год подряд проходят мероприятия в рамках фестиваля «Китайский Новый год – Веселый праздник весны». В частности, в это время на Дворцовом мосту загорается красная подсветка.