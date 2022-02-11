Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики

В Смольном обсудили рабочие моменты с Шанхаем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург и Шанхай хотят сотрудничать друг с другом в сферах торговли и фармацевтики, актуальной на период пандемии коронавируса. Об этом стало известно после начала российско-китайского делового форума, где первые лица городов наметили дальнейшие планы по взаимодействию. Естественно, встреча прошла в дистанционном формате – эпидситуация в Северной столице все еще напряженная – за неделю заболеваемость выросла на 12%.

- За тридцать лет партнерства мы с Шанхаем реализовали значимые инвестиционные, градостроительные и культурные проекты. Уверен, их будет еще больше, - высказал мнение губернатор Александр Беглов.

К слову, в Петербурге уже восьмой год подряд проходят мероприятия в рамках фестиваля «Китайский Новый год – Веселый праздник весны». В частности, в это время на Дворцовом мосту загорается красная подсветка.