Умер мальчик, попавший под электричку на севере Петербурга

Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка на севере Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

Следственный комитет сообщил о смерти мальчика, попавшего под электричку на севере Петербурга. Напомним, он угодил под поезд на 16 километре перегона станций «Лахта – Новая деревня», все случилось на глазах родителей. По уточненным данным, погибшему ребенку было 6 лет. К сожалению, спасти его не удалось, ни очевидцам, ни медикам «скорой». Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ организовали доследственную проверку по факту трагедии.

- Следователи и криминалисты управления работают на месте происшествия, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - отметили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ.

Добавим, что ребенок перебегал железнодорожный переход на красный сигнал светофора, как нам ранее сообщили в УТ МВД России по СЗФО. Его задело по касательной. Однако на фотографии с места происшествия, опубликованной «Дорожным инспектором», видно, что переход не регулируется.