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Происшествия11 февраля 2022 17:24

Видео с места гибели мальчика, попавшего под электричку в Петербурге, появилось в Сети

Ребенок погиб на глазах у отца и сестренки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Появилось видео с места гибели шестилетнего ребенка, попавшего под электричку в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Появилось видео с места гибели шестилетнего ребенка, попавшего под электричку в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

«Дорожный инспектор» опубликовал видео с места гибели 6-летнего мальчика, попавшего под электричку на севере Петербурга. Напомним, трагедия произошла около 18:00 на 16-м километре ж/д перегона станций «Лахта – Новая деревня». По уточненным данным, мальчик переходил железнодорожные пути вместе с папой и сестренкой. Увы, в один момент он оторвался от родителя и попал под электропоезд.

- Электропоезд совершил наезд на пешехода. Ребенок (мальчик 6,5 лет) погиб, - коротко сообщил «Дорожный инспектор».

На переходе нет светофоров. Фото: vk.com/dorinspb

На переходе нет светофоров. Фото: vk.com/dorinspb

Судя по видео, на месте нет светофоров, хотя ранее в УТ МВД России по СЗФО сообщали об обратном. СК уже проводит доследственную проверку по факту происшествия.