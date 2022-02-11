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Происшествия11 февраля 2022 17:39

В Петербурге будут судить почетного консула Непала по делу об отмывании 1 млрд рублей

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Терентьева
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бывшего почетного консула Непала в Петербурге будут судить за отмывание миллиарда рублей.

Бывшего почетного консула Непала в Петербурге будут судить за отмывание миллиарда рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Терентьева, экс-почетного консула Непала. Напомним, ранее мужчину обвиняли в мошенничестве при покупке прав на доли в крупных компаниях. Терентьева даже отправили под домашний арест, еще летом 2019 года. Теперь же его будут судить за легализацию почти 1,1 млрд рублей.

- По версии следствия, в период с 26 октября по 25 ноября 2016 года Терентьев незаконно приобрел право на имущество: 50% долей уставного капитала ООО «Петербургские отели» стоимостью 299 млн рублей; право ООО «Проками» требования долга ООО «Уютный дом» на 15,7 млн рублей. Кроме того, став единственным участником ООО «Петербургские отели», незаконно приобрел право единолично владеть недвижимостью общества и дочернего ООО «Гостиница на Садовой», общей стоимостью не менее 783 млн рублей, - перечислили грехи Терентьева в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что судья пока не принял уголовное дело к производству. По двум статьям УК РФ ему грозит более 10 лет колонии.