В Петербурге неадекват с топором накинулся на пенсионера с собачкой

Современный "Раскольников" накинулся с топором на дедушку в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга неадекватный мужчина накинулся с топором на пенсионера с собачкой. Видеозапись конфликта появилась в сосцсетях. Неадекват подстерег дедушку возле входа в пятую парадную дома №44 на улице Тельмана. Мужчина стал замахиваться на пенсионера топором и громко возмущаться насчет того, что песик якобы испачкал его одежду. Видео полно обсценной лексики, поэтому показать его мы не можем.

Неуравновешенного мужчину остановил только случайный свидетель, проходивший в парадную. Фото: vk.com/spb_today

- За щенком своим смотри! Вытирай, **** (негодяй – Прим.Ред.). Урод! Тебе бы «репу» раскроить. Ты че лыбишься?! Таких, как ты, надо мочить. Я бы ему «башню» размозжил, да кричать не хочется. Свидетеля бы не было б, я б ему бы «башню» раскроил, - выдал буйный «Раскольников».

К счастью, мужчину спугнул свидетель происшествия. Жильцы парадной специально опубликовали видеозапись своего соседа в Сети, чтобы им заинтересовалась полиция. Пока от ГУ МВД России по Петербургу не поступало информации о судьбе ненавистника собак.