Санкт-Петербург стал лидером по бронированию отелей на День святого Валентина

Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по бронированию отелей на 14 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург стал лидером среди других городов России по количеству бронирований отелей на 14 февраля, День всех влюбленных. «Романтичным» рекордом Северной столицы поделились в пресс-службе комитет по туризму. В тройку лидеров вошли Москва и Сочи. В Смольном считают, что на выбор влюбленных влияет огромное число гастрономических, развлекательных и культурных площадок в Санкт-Петербурге.

- По данным специалистов, более 40% бронирований на период с 11 по 15 февраля совершены в рамках программы туристского кешбэка, - отмечают в профильном комитете Смольного.

К слову, Санкт-Петербург входит в число лидеров по спросу на туристические поездки с кешбэком, среди популярных месяцев как раз выделяет февраль. Среди участников программы уже есть 242 отеля и 102 туроператора. Кешбэк гостям Северной столицы можно «ловить» по 30 апреля.