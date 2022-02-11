"Зенит" выиграл кубок Atlantic Cup во время тренировочных сборов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» выиграл товарищеский турнир Atlantic Cup во время тренировочных сборах в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Один из матчей команда Сергея Семака сыграла в закрытом режиме, подальше от любопытных глаз журналистов. В итоге петербуржцам удалось победить во всех трех играх. В частности, дебютным голом за «Зенит» отметился 22-летний новичок Нуралы Алип.

А сражаться пришлось с крепкими орешками из Дании: «Мидтьюлландом», «Копенгагеном» и «Брондбю». Зенитовцы заняли первое место по набранным очкам и забрали кубок. Мелочь, а приятно – тем более перед матчем с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы, который будет 17 февраля.

- Побеждать всегда приятно. Но результат не играет определяющей роли. Важно состояние футболистов, качество игры – отдельных игроков и команды в целом, – признался клубной пресс-службе главный тренер Сергей Семак. – далее мы прилетим в Петербург, потом у нас будет один день выходной, а после – подготовка к Лиге Европы в обычном режиме.