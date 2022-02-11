СК возбудил уголовное дело после гибели мальчика под электричкой в Петербурге

В Петербурге СК возбудил уголовное дело по факту гибели 6-летнего ребенка на ж/д переходе у "Лахты". Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка на ж/д переходе у «Лахты» в Петербурге. Напомним, ребенок переходил пути с отцом и сестрой, но в один момент дернулся и попал под поезд. Все произошло вечером в пятницу, 11 февраля, на 16-м километре перегона «Лахта – Новая деревня», возле автобусной остановки на Приморском шоссе. Мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

- Мальчик пытался перебежать железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили членов локомотивной бригады, назначили необходимые экспертизы. Расследование продолжается, - передает пресс-служба МСУТ СК РФ.

Добавим, что уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Подозреваемых пока нет. В худшем случае виновникам, если их определят, грозит до 5 лет лишения свободы.