В Смольном объяснили резкое увеличение штрафа для «зайцев» в транспорте

В комитете по транспорту Петербурга объяснили причину резкого увеличения размера штрафа для "зайцев" в общественном транспорте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном объяснили, почему вскоре в Петербурге резко увеличится размер штрафов для «зайцев» в транспорте. Напомним, в метро за неоплаченный проезд надо будет заплатить «мзду» в размере 2,5 тысячи рублей вместо прежней 1 тысячи. А вот штраф для безбилетников в наземном транспорте вырастет в пять раз – с 500 рублей до все тех же 2,5 тысячи. «КП-Петербург» предположила, что столь жесткие меры принимаются из-за увеличения количества социального транспорта без кондукторов. В комитете по транспорту подтвердили нам эту теорию. Карать «зайцев» будут контроллеры.

- Мы постепенно переходим на новую модель транспортного обслуживания. Уже 2022 году в городе начнут применять новые штрафные санкции. Сейчас стоимость месячного комбинированного (трамвай, троллейбус, автобус) билета составляет 2 282 рубля. Повышение штрафа за неоплату проезда до 2,5 тысячи рублей обеспечит соразмерность стоимости проездного билета и размера штрафа. Кроме этого увеличение штрафа направлено на повышение уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижение случаев безбилетного проезда, - объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по транспорту.

В Смольном добавляют, что с августа 2020 года по конец 2021 года тщательно анализировали поведение пассажиров на транспорте без кондукторов. Оказалось, что подавляющее большинство людей в первые минуты оплачивают проезд через валидатор или водителя. Но есть и малая доля тех, кто даже при наличии льготных проездных забывает, скажем так, зарегистрировать поезду. Еще в марте 2021 года власти отчитывались, что в Северной столице каждый десятый пассажир транспорта – это хитрый «заяц».