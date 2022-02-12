Два лжесотрудника ФСБ похитили петербуржца и отобрали у него полмиллиона рублей

В Петербурге у студента силой отобрали полмиллиона рублей, на него накинулись лжесотрудники ФСБ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два лжесотрудника ФСБ похитили 21-летнего жителя Петербурга у дома №23 на Константиновском проспекте. Молодого человека насильно усадили в черный «Мерседес», избили и пригрозили расправой, если тот не сообщит пароль от смартфона. Пострадавший долго не спорил и выдал все секреты злоумышленникам. Те быстро нашли его кошелек с криптовалютой и перевели все сбережения себе. А это ни много ни мало 535 тысяч рублей.

- Молодой человек испугался, потому что незнакомцы представились сотрудниками ФСБ, уже в машине он понял, что крупно попал. Украли и криптовалюту, и наличку в размере 110 тысяч рублей. Выкинули на парковке у ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай. Ориентировку на мужчин получили, один славянской внешности, другой – кавказской. Одеты как бандиты, в кожаную куртку, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что по факту разбоя возбудили уголовное дело. Автомобиль злоумышленников уже нашли.