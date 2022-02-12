Между Санкт-Петербургом и Апатитами запустили регулярные авиарейсы

Прямое авиасообщение запустили между Пулково и Хибинами. Фото: vk.com/chibis.andrey

Между Санкт-Петербургом и Апатитами запустили регулярное авиасообщение. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей рабочей странице во «Вконтакте». По его словам, между городами будут летать самолеты компании «Россия». Рейсы из Пулково примет аэропорт Хибины. Как пишет Андрей Чибис, самолет пользуется огромной популярностью, это стало понятно сразу после старта продаж – расхватали 1,5 тысячи билетов.

- Всего в этом году планируется выполнить 198 субсидируемых рейсов по маршруту «Санкт-Петербург - Апатиты - Санкт-Петербург», - уточняет губернатор Мурманской области.

Добавим, что маршрут появился после выделения субсидий из областного и федерального бюджета. Так власти хотят сделать проще логистику путешествий в северную часть России.