Вспышка «омикрона» привела к нехватке рабочей силы на предприятиях в Петербурге

В Петербурге наблюдают нехватку рабочей силы на заводах из-за высокой заболеваемости "омикроном". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вспышка «омикрона» привела к нехватке рабочей силы на некоторых предприятиях в Петербурге. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на Валерия Радченко, президента Ассоциации промышленных предприятий Северной столицы. По словам эксперта, начальники заводов всерьез обеспокоены растущей заболеваемости коронавирусом среди персонала. В частности, Радченко указывает на проблемы с вакцинацией от инфекции – она оказалась непопулярной среди простых рабочих.

- Критические ситуации были на многих предприятиях, в том числе и на «Балтийском заводе». С людьми, которые не хотят прививаться, трудно что-то сделать. Это одна из стоящих проблем. Но, тем не менее, на предприятиях, входящих в состав Ассоциации, коллективы провакцинированы от 65 до 85 процентов, - отметил Валерий Радченко в разговоре с изданием.

Кроме этого эксперт сетует на рост затрат заводов, работающих на оборонный заказ, - предприятия вынуждены больше тратить на средства индивидуальной защиты, антисептики, тесты на COVID-19 и прочее. Однако деньги, полученные от выполнения «оборонки», нельзя расходовать на ковид – это сразу судебное дело, если не получить одобрение правительства.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: