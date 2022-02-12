Тепло и снег принесет циклон "Юта" в Петербург 12 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мягкий февраль продолжает радовать жителей Санкт-Петербурга. В субботу, 12 февраля 2022 года, в Северной столице будет тепло и немного снежно. Температура воздуха останется где-то в районе нуля градусов. Единственное, что может помешать прогулкам, сильный и порывистый ветер.

- Синоптическая ситуация будет определяться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с приближающимся с запада североатлантическим циклоном «Юта». Это станет причиной постепенного уплотнения облачности, и после полудня начнётся снег, местами переходящий в мокрый снег. Возможна гололедица, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет от минус 1 до плюс 1 градуса, по области минус 4, плюс 1 градус. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Воскресенье ожидается сырым, ветреным и аномально тёплым.