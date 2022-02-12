Врачи перестали получать коронавирусные доплаты в Петербурге

Медики Петербурга не получают коронавирусные выплаты с декабря 2021-го Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи, которые работают с больными коронавирусом перестали получать дополнительные выплаты. Деньги они уже не получают с декабря 2021 года. Об этом пишет издание "Федеральное агентство новостей".

- Нам снова задерживают выплаты. За декабрь и январь еще на заплатили. Выплаты по постановлению 69 от 16 февраля 2021 губернатора Петербурга. Комитет по социальной политике говорит, что якобы финансирования нет. Комитет финансов с одного телефона на другой переключают, а толку чуть, - пишет издание со ссылкой на медиков.

Медики отмечают, что не получают именно городские выплаты, так как федеральные продолжают выплачиваться регулярно.

В Смольном поясняют, что перечисление приостановлено с декабря почти у всех медиков. Однако вскоре они возобновятся, как только проект постановления будет согласован.