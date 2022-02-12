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Происшествия12 февраля 2022 7:58

Мужчину задержали за зверское избиение трехмесячного ребенка в Петербурге

Девочку госпитализировали в больницу, а горе-отца задержали
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Отец избил свою 3-месячную дочь в Петербурге

Отец избил свою 3-месячную дочь в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина зверски избил свою трехмесячную дочь. Об этом полиции сообщили бдительные соседи по коммуналке, где живет горе-отец с ребенком. В четвертом часу дня 11 февраля 2022 года в экстренную службу позвонила женщина и рассказала о том, что ее сосед из квартиры дома 49/1 по Гаванской улице избил малышку.

- На место выехали сотрудники полиции, которые сразу же задержали 23-летнего мужчину, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже бригада скорой помощи госпитализировала трехмесячную малышку в больницу. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также множество ушибов на лице. Состояние ее оценивается как средней тяжести.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Известно, что семья полная, неблагополучная и состоит на учете в ОДН.