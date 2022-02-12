Живодер убил собаку на глазах хозяйки в Ленобласти

В поселке под Гатчиной живодер застрелил собаку на глазах хозяйки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неизвестный живодер застрелил собаку на глазах ее хозяйки. В 11 часов утра 11 февраля 2022 года в экстренную службу позвонила 51-летняя женщина и рассказала, что в поселке Торфяное Гатчинского района кто-то стрелял из окна жилого дома и убил ее собаку. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около 10:15 часов в частном секторе поселка неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в собаку, которая гуляла рядом с хозяйкой, - рассказал источник.

После выстрела собака отбежала на несколько десятков метров и от полученного повреждения скончалась.

В поселке отсутсвует видеонаблюдение, поэтому установить точно откуда стреляли, пока нет возможности. По делу проводится проверка.