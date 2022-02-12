Петербург остается на первом месте по заражаемости коронавирусом в стране

Более 21,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург по прежнему остается в антилидерах по суточной заражаемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 12 февраля 2022 года в Северной столице инфекцию обнаружили еще у 21 тысячи человек. При этом в Москве заболели порядка 14 тысяч жителей. Причину такого "обгона" "КП-Петербург" объяснили специалисты.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 21 689 человек. Это всего на 1,7 процент меньше, чем днем ранее, когда был установлен очередной рекорд по заражаемости, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также за день в городе выздоровели 15 962 человек, умерли 69 пациентов. Всего за время пандемии в Северной столице оказались заражены 1 253 413 жителей города, из них выздоровели 956 655 пациентов и жертвами инфекции стали 30 651 человек.

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