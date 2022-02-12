Биатлонист из Петербурга Максим Цветков снова остался без медали на Олимпиаде в Пекине

Петербургский спортсмен остался без медали за спринт по биатлону на Олимпиаде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Биатлонист из Санкт-Петербурга Максим Цветков не сумел взять медаль на Олимпийских играх в Пекине. Напряженная спринтерская гонка прошла 12 февраля 2022 года. Спортсмен сразу же вырвался вперед на старте в индивидуальной гонке, чисто пройдя первый огненный рубеж, оставив позади свих соперников. Однако в итоге на финише ему не хватило буквально 1,5 секунды.

- История повторяется. Максим Цветков на четвертой строчке, отставание от бронзы на 1,5 секунды, - сообщили в Олимпийском комитете России.

Максиму Цветкову 30 лет. Сам он родом из Вологодской области. Еще до Олимпийских игр спортсмен не раз показал себя в деле, завоевав множество наград на различных соревнованиях. Дебютировал в Кубке мира 28 февраля 2013 года в Холменколлене и сразу занял 8-е место в спринте. В 2017 году он получил золото на Чемпионате мира. Также на Чемпионате Европы в 2014 году он взял целых три медали: золото в гонке на преследование, серебро в спринте на 10 километров и бронзу в индивидуальной гонке на 20 метров. На всемирных военных играх в Сочи в 2017 году Максим дважды выиграл золото в спринте на 10 километров и командном забеге на том же расстоянии.