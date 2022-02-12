17 баров и ресторанов в Петербурге оштрафовали за работу ночью

За нарушение запрета на работу в ночное время владельцы 17 баров и ресторанов в Петербурге заплатят штраф Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжаются массовые проверки кафе, баров и ресторанов. Так, рейды прошли в ночь с 11 на 12 февраля 2022 года. В основном инспекторы проверяли заведения в центре города. Оказалось, что владельцам 17 баров и ресторанов теперь придется платить штрафы за нарушения. Об этом сообщили в Смольном.

- Эпидемиологическая обстановка остается контролируемой, но напряженной. Именно для этого и проводится контроль за соблюдением антиковидных требований. Многое сейчас зависит от общей ответственности власти, бизнеса, всех горожан, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Проверки прошли в основном на улице Рубинштейна и на набережной канала Грибоедова. 17 заведений продолжали работу после 23 часов, несмотря на действующий запрет.

Теперь хозяевам баров придется заплатить штрафы - до 300 тысяч рублей. Кроме того, все посетители — 337 человек - заплатят административные штрафы по 4 тысячи, а если это повторное нарушение — 5 тысяч.

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