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Происшествия12 февраля 2022 10:22

Самосвал сбил насмерть пешехода во время уборки снега в Петербурге

Полиция проводит проверку в связи с трагедией
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Во время уборки снега самосвал сбил насмерть мужчину в Петербурге

Во время уборки снега самосвал сбил насмерть мужчину в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге мужчина погиб под самосвалом, который убирал снег на улице. Трагедия произошла утром 11 февраля 2022 года в Невском районе города. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В 9:35 часов у дома 21"а" по проспекту Александровской фермы 38-летний мужчина управлял самосвалом для уборки снега. Двигаясь задним ходом он сбил пешехода, - сообщил источник.

Пешеходом оказался 65-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Известно, что у водителя за минувший год не было ни одного нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области, на данный момент по факту аварии проводится проверка.