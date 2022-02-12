МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге 13 февраля

Сильный ветер накроет Петербург 13 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер будет бушевать в Санкт-Петербурге. МЧС Северной столицы предупредило о том, что 13 февраля 2022 года в городе ожидается непогода - шквальный ветер и гололед. Поэтому горожанам рекомендуют быть осторожнее на улице.

- 13 февраля в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, - рассказали в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В воскресенье в Петербурге будет облачная погода, пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до ноля, минус 2 градусов, днем поднимется от ноля до плюс 2 градусов.

Также власти города объявили в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер накроет Северную столицу уже вечером 12 февраля.