Рабочий погиб на стройке в Петербурге

Рабочий погиб в результате несчастного случая на стройке в Шушарах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на строительной площадке нового ЖК погиб рабочий. Трагедия произошла утром 11 февраля 2022 года в поселке Шушары. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Около 11 часов утра на строительной площадке нового ЖК, расположенного между домами 17 и 19 по Школьной улице при подъеме строительных материалов с высоты 15 этажа упал кирпич, который прилетел прямиком на голову 44-летнему рабочему, - рассказал источник.

От удара по голове рабочий скончался на месте. После этого на стройплощадку приехали сотрудники полиции. Они изъяли окровавленный кирпич.

Сейчас все материалы дела переданы в следственный комитет. Уголовное дело пока не было возбуждено.