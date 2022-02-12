"Лыжня России" прошла под Петербургом 12 февраля

"Лыжня России" прошла на "Игора Драйв" 12 февраля / Фото: Борис Пиотровский

Под Санкт-Петербургом на на автодроме "Игора Драйв" в субботу, 12 февраля 2022 года, стартовали соревнования "Лыжня России". Это уже 40-е мероприятие по счету. В этот раз на трассе в Ленобласти собрались порядка 2 тысяч спортсменов. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- В этом году в соревнованиях принимают участие 2 тысячи спортсменов - это как профессиональные лыжники, ветераны спорта, так и любители, - рассказал Пиотровский.

Лыжники участвовали в соревнованиях на двух дистанциях: в 5 километров и в 10 километров.

- Впервые мы проводим "Лыжню России" совместно с правительством Ленобласти, - отметил вице-губернатор.

Кроме того, впервые на соревнованиях проводится электронная регистрация, а участникам забега выдают чипы хронометража.