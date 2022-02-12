Полиция разыскивает эксгибициониста, обнажившегося перед девочкой в вагоне метро в Петербурге

Подросток стала жертвой эксгибициониста в петербургском метро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает эксгибициониста, распахнувшего одеяния перед 16-летней девочкой в вагоне метро. Инцидент произошел уже за полночь 11 февраля 2022 года. Об этом подросток сама рассказала полицейским, дежурившим на станции.

- 16-летняя пассажирка обратилась в наряду патруля в метрополитене Санкт-Петербурга и рассказала, что неизвестный мужчина в вагоне поезда продемонстрировал ей свои половые органы, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка уточнила, что это произошло, когда поезд находился на перегоне между станциями метро "Спортивная" и "Крестовский остров".

Полицейские изъяли запись с видеокамеры из вагона и узнали приметы эксгибициониста. Это мужчина славянской внешности, лет 25-30, ростом около 170-175 сантиметров. Одет был в шапку, спортивную куртку, джинсы, все черное. На лице у него была медицинская маска.

Меры к розыску и задержанию неизвестного приняты.