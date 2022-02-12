Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя автовоза в Ленобласти

В Ленинградской области с погоней задержали пьяного водителя автовоза / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области наряд ДПС устроил погоню со стрельбой по трассе М-10 "Россия" за автовозом. Все произошло в первом часу дня 12 февраля 2022 года. Дорожные полицейские в Тосненском районе заметили автомобиль "Скания", который вилял по дороге и потребовали от водителя остановиться. Однако тот лишь "дал газу".

- На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудниками полиции на служебном автомобиле было организовано преследование автомобиля, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина продолжала гнать по дороге. Тогда полицейский, согласно инструкции, применил табельное оружие и попал прямиком в колеса автомобиля.

Водителя задержали. Им оказался 29-летний житель Нижегородской области с визуальными признаками опьянения. Его доставили в полицию. Пострадавших в результате стрельбы нет.