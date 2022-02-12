Зеленые почки появились на деревьях в Петербурге в середине февраля

Первые почки появились на деревьях в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Весна постепенно начинает приходить в Санкт-Петербург. Жители центра города заметили, что на деревьях начали появляться зеленые почки. Они еще совсем маленькие, но постепенно начали покрывать все ветки. Об этом 12 февраля 2022 года в социальной сети рассказали очевидцы.

- Во дворе дома №29 на 3-й Советской улице на веточках дерева появились первые зеленые почки. То ли спасибо согревающей недра "Теплосети", то ли и вправду скоро весна, - рассказал горожанин.

Некоторые пользователи сети порадовались фотографиям "просыпающихся" деревьев, а также рассказали, что уже даже видели грачей. Другие же наоборот ворчливо заметили, что у них весь двор еще завален снегом и даже близко не пахнет весной.

Напомним, что последние дни в Петербурге температура воздуха держится около ноля. Ожидается, что февраль в целом будет теплый, но морозы тоже еще вернутся.