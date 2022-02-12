Ковид-ограничения для несовершеннолетних не будут продлевать в Петербурге

Ограничения для детей и подростков не будут продлевать в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 13 февраля 2022 года, истекает срок ограничений для детей, введенных в Санкт-Петербурге. И оперштаб города принял решение их больше не продлевать. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

- Больше 70% всех заболевших детей - школьники. Поэтому для разрыва цепочки заражений пришлось переводить на дистанционный формат учеников 7-11 классов, - сказала Потехина.

Кроме дистанта в Петербурге был установлен запрет на посещение торговых центров, кафе, кино, театров и любых других заведений детям всех возрастов. Но теперь эти ограничения снимут, а старшеклассники вернутся в школы.

Потехина отметила, что за время ограничений в Петербурге снизилась заболеваемость среди детей, а также уменьшилось количество болеющих учителей.

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