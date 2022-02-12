Старшеклассники выйдут с дистанционки в Петербурге 14 февраля

Смольный не будет продлять удаленку для старшеклассников в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Старшеклассники и студенты колледжей в Санкт-Петербурге выйдут с дистанционного обучения уже 14 февраля. Оперативный штаб по коронавирусу принял решение не продлять коронавирусные ограничения, которые были введены для несовершеннолетних. Об этом 12 февраля рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- В понедельник школы опять начнут работать в обычном режиме. Возобновит работу все дополнительное образование. Допуск в общественные учреждения для детей тоже будет открыт, - сообщила Потехина.

Ограничения для детей всех возрастов, которые длились в Петербурге полторы недели, принесли свои положительные плоды. Так, дети стали в полтора раза меньше болеть коронавирусом, почти вдвое сократилась госпитализация несовершеннолетних. Кроме того, из 5 тысяч заболевших учителей уже выздоровели 2 тысячи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: