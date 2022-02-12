Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 17:22

Старшеклассники выйдут с дистанционки в Петербурге 14 февраля

Продлять ограничения для несовершеннолетних Смольный не будет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смольный не будет продлять удаленку для старшеклассников в Петербурге

Смольный не будет продлять удаленку для старшеклассников в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Старшеклассники и студенты колледжей в Санкт-Петербурге выйдут с дистанционного обучения уже 14 февраля. Оперативный штаб по коронавирусу принял решение не продлять коронавирусные ограничения, которые были введены для несовершеннолетних. Об этом 12 февраля рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- В понедельник школы опять начнут работать в обычном режиме. Возобновит работу все дополнительное образование. Допуск в общественные учреждения для детей тоже будет открыт, - сообщила Потехина.

Ограничения для детей всех возрастов, которые длились в Петербурге полторы недели, принесли свои положительные плоды. Так, дети стали в полтора раза меньше болеть коронавирусом, почти вдвое сократилась госпитализация несовершеннолетних. Кроме того, из 5 тысяч заболевших учителей уже выздоровели 2 тысячи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: