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Здоровье12 февраля 2022 17:52

В Смольном заявили о преодолении пика пятой волны коронавируса в Петербурге

В городе наблюдается замедление роста показателей эпидпроцесса
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса в Петербурге

Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на то, что пик пятой волны коронавируса уже преодолен. Об этом 12 февраля 2022 года заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что в городе наблюдается замедление роста показателей эпидпроцесса.

- Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах, - рассказал председатель комитета.

Так, сегодня общее число больных коронавирусом в Северной столице - более 287 тысяч человек. При этом днем ранее это число было на 3 тысячи больше, а позавчера и вовсе превышало 297 тысяч зараженных.

Также Лисовец отметил, что больницы, оказывающие помощь ковид-зараженным справляются с нагрузкой и больше в городе не планируют перепрофилировать дополнительные койки.

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