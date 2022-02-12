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Здоровье12 февраля 2022 18:02

Дополнительные койки для коронавирусных больных не будут разворачивать в Петербурге

Хирургический корпус больницы Филатова вернется к штатной работе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге больше не планируют перепрофилировать стационары под коронавирус

В Петербурге больше не планируют перепрофилировать стационары под коронавирус

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга отмечают, что ситуация с коронавирусом начинает стабилизировать. В Смольном считают, что пик пятой волны пандемии преодолен. Да и больницы справляются с нагрузкой, поэтому новые койки для лечения зараженных разворачивать не будут. Об этом 12 февраля 2022 года сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Уровень госпитализаций всегда растет отсроченно после роста уровня числа больных на амбулаторном лечении. Пока развернутого числа коек – 10 тысяч – считаем достаточным и не планируем перепрофилировать новые стационары, - отметил глава комитета.

Кроме того, детские ковидные койки на данный момент свободны на 36 процентов. Поэтому было принято решение, что со следующей недели хирургический корпус Детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова сможет вернуться к нормальной работе.

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