Набережную реки Смоленки затопило в Петербурге

ПОтоп заметили 12 февраля. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

В Санкт-Петербурге затопило набережную реки Смоленки. Как сообщают очевидцы, под водой оказалась значительный часть тротуара возле моста Кораблестроителей. В группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» «ВКонтакте» отмечают, что видели небольшой фонтан.

Местные жители не удивляются потопу: в комментариях к сообщению рассказывают, подобное на этом участке происходит регулярно. Причиной потопа может являться неправильная работа ливневки. На утро 13 февраля на месте потопа образовался лед.

Петербуржцы пожаловались, за сутки там не увидели ни одного рабочего, который устранял аварию.