В Петербурге запретят парковаться у выезда с Большой Конюшенной на Невский проспект

Знак появится до конца года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице Большая Конюшенная запретят парковать автомобили. Знак «Остановка запрещена» появится на нечетной стороне у выезда на Невский проспект в 2022 году. Это позволит избавить данный участок дороги от регулярных пробок. Документ от Дирекции по организации дорожного движения опубликовал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который обращался в учреждение с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию.

- В правом ряду на Большой Конюшенной перед выездом на Невский всегда припаркованы машины, а движение идет только в один ряд. Когда загорается «зеленый», те, кто едет вправо, должны перед поворотом пропустить пешеходов, переходящих Невский проспект. Но поскольку правый ряд занят, они стоят в левом и закрывают выезд тем, кому надо поворачивать на Невский налево. Затем появляется пробка, - объяснил политик.

В Дирекции по организации дорожного движения ответили, что разберутся с проблемой. Участок уже включили в проект по расширению зоны платной парковке города в Центральном районе. Дорожный знак уже появится до конца года.