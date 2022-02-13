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Здоровье13 февраля 2022 10:17

Петербург снова побил рекорд по заболевшим коронавирусом

За последние сутки зафиксировали 20 136 новых случаев
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
За сутки зафиксировали 69 смертей.

За сутки зафиксировали 69 смертей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург поставил анти-рекорд по заболеваемости за сутки в России. По данным оперативного штаба, к 13 февраля в городе на Неве зафиксировали 20 136 новых положительных случаев. Тогда как в Москве эта цифра 12 496.

Также поправились 15 962 пациента, но 741 человек госпитализирован. Умерли от коронавируса 69 жителей Северной столицы.

За все время пандемии в Петербурге подтвердили 1 253 413 случаев Covid-19. Полностью излечились 965 655 пациентов, а смертельных исходов насчитывают 30 651.

В Ленинградской области за сутки заболело 2 733 человека, еще 518 пациентов выздоровели и 3 погибло.

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