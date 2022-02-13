Петербург снова побил рекорд по заболевшим коронавирусом

За сутки зафиксировали 69 смертей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург поставил анти-рекорд по заболеваемости за сутки в России. По данным оперативного штаба, к 13 февраля в городе на Неве зафиксировали 20 136 новых положительных случаев. Тогда как в Москве эта цифра 12 496.

Также поправились 15 962 пациента, но 741 человек госпитализирован. Умерли от коронавируса 69 жителей Северной столицы.

За все время пандемии в Петербурге подтвердили 1 253 413 случаев Covid-19. Полностью излечились 965 655 пациентов, а смертельных исходов насчитывают 30 651.

В Ленинградской области за сутки заболело 2 733 человека, еще 518 пациентов выздоровели и 3 погибло.

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