Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра и гололеде в понедельник

Потепление и дождь обещают синоптики в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге предупреждают о сильном ветре в понедельник. Спасатели просят жителей и гостей города быть осторожными 14 февраля 2022 году, особенно на дорогах.

- Ожидается умеренный мокрый снег, днем с дождем, местами усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, - сообщают в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, из-за сильного ветра в Петербурге с 12 по 13 февраля объявлен «желтый» уровень опасности. При этом температура воздуха плюсовая, днем градусники показывают +1 градус, ночью ноль. В понедельник температура не упадет ниже +1.