Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 10:58

Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра и гололеде в понедельник

Ухудшение погоды ожидается 14 февраля 2022 года
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Потепление и дождь обещают синоптики в Петербурге.

Потепление и дождь обещают синоптики в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге предупреждают о сильном ветре в понедельник. Спасатели просят жителей и гостей города быть осторожными 14 февраля 2022 году, особенно на дорогах.

- Ожидается умеренный мокрый снег, днем с дождем, местами усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, - сообщают в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, из-за сильного ветра в Петербурге с 12 по 13 февраля объявлен «желтый» уровень опасности. При этом температура воздуха плюсовая, днем градусники показывают +1 градус, ночью ноль. В понедельник температура не упадет ниже +1.