В Петербурге ищут охотника за пылевыми бурями в морях

Поскольку работа волонтерская, то оплачиваться она не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ищут «Охотника за пылевыми бурями», который поможет ученым находить волны-убийцы. Необычной вакансией поделились сотрудники сайта SuperJob. В Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки примут на работу волонтера без опыта работы и высшего образования. Предполагается частичная занятость и удаленный формат работы.

- В основные обязанности будущего сотрудника входит проведение анализа космических снимков под кураторством ученых. Одна из главных целей научного проекта, куда ищут волонтёра, состоит в том, чтобы научиться распознавать на снимках так называемые «внутренние волны» в морях и океанах, - объясняют в пресс-службе сайта.

Поскольку работа волонтерская, то оплачиваться она не будет. Но работодатель обещает интересные задачи для тех, кто неравнодушен к науке.