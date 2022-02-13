Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 11:46

В Петербурге ищут охотника за пылевыми бурями в морях

Необычная вакансия появилась для желающих помочь российской науке
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поскольку работа волонтерская, то оплачиваться она не будет.

Поскольку работа волонтерская, то оплачиваться она не будет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ищут «Охотника за пылевыми бурями», который поможет ученым находить волны-убийцы. Необычной вакансией поделились сотрудники сайта SuperJob. В Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки примут на работу волонтера без опыта работы и высшего образования. Предполагается частичная занятость и удаленный формат работы.

- В основные обязанности будущего сотрудника входит проведение анализа космических снимков под кураторством ученых. Одна из главных целей научного проекта, куда ищут волонтёра, состоит в том, чтобы научиться распознавать на снимках так называемые «внутренние волны» в морях и океанах, - объясняют в пресс-службе сайта.

Поскольку работа волонтерская, то оплачиваться она не будет. Но работодатель обещает интересные задачи для тех, кто неравнодушен к науке.