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Общество13 февраля 2022 12:02

В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

В Северной столице бушует сильный ветер до 15 метров в секунду
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Предупреждение действует до 14 февраля.

Предупреждение действует до 14 февраля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Уже второй день подряд в городе на Неве бушует сильный ветер. В воскресенье 13 февраля порывы достигали до 15 метров в секунду.

- По информации Росгидрометцентра, до 02 часов 14 февраля на территории Санкт-Петербурга продлён «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега, - заявили в пресс-службе Смольного.

Людей просят проявлять осторожность и по возможности отказаться от поездок на автомобиле из-за высокого риска ДТП. «Желтый» - второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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