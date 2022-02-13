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Общество13 февраля 2022 12:27

Движение в туннеле дамбы в Петербурге ограничат с 14 по 17 февраля

На этом участке дороге будут вестись ремонтные работы
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Для ремонта потребуется четыре дня.

Для ремонта потребуется четыре дня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В тоннеле дамбы в Петербурге ограничат движение автомобилей на четыре дня. С 14 по 17 февраля проезд перекроют на внешнем кольце Финской стороны и после на внутреннем кольце Невской стороны. Об этом сообщили на странице Комплекса защитных сооружений от наводнений в Instagram.

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут, - предупреждают они.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна. Водителей просят внимательно следить за знаками и соблюдать скоростной режим.