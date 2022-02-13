Новый автобус вяжет Славянку и метро «Шушары» в Петербурге

По маршруту поедут низкопольные автобусы вместимостью 50 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге новый автобус свяжет микрорайон Славянка с метро «Шушары». Об этом объявили в комитете транспорта города 13 февраля 2022 года. Маршрут под номером №254 поедет по Московскому шоссе и станет альтернативным для жителей Славянки, которые получат возможность быстро доехать до подземки. По пути предусмотрены только три остановки.

- Маршрут № 254 начнёт работать 15 июля, именно в этот день первые автобусы отправятся от конечных остановок в 5:30 утра, а последние рейсы будут отправляться ровно в полночь. Время ожидания автобуса на остановке – не более 12 минут в будние дни (до 16 минут поздно вечером) и 14-18 минут в выходные дни, - рассказали в Комитете по транспорту Петербурга.

На маршруте будут работать низкопольные автобусы вместимостью 50 пассажиров.