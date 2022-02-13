Рекордную смертность зафиксировали в Петербурге за время волны «Омикрона»

При этом полную вакцинацию против коронавируса прошли уже 3 359 754 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зафиксировано максимальное количество летальных случаев от коронавируса за время пятой волн. По данным портала «стопкоронавирус.рф», за сутки в Северной столице умерли от Covid-19 72 человека.

Последний раз печальная статистика достигала такого уровня в ноябре 2021 года. С приходом пятом волны и штамма «Омикрон» смертность снова повысилась. За сутки в больницы госпитализировали 627 человек, при общих подтвержденных случаях 20 136 человек.

При этом полную вакцинацию против коронавируса прошли уже 3 359 754 человека, и коллективный иммунитет в Петербурге сейчас составляет 85,8%.

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