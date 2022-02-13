Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 февраля 2022 14:37

Рекордную смертность зафиксировали в Петербурге за время волны «Омикрона»

За сутки от коронавируса скончалось 72 человека
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
При этом полную вакцинацию против коронавируса прошли уже 3 359 754 человека.

При этом полную вакцинацию против коронавируса прошли уже 3 359 754 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зафиксировано максимальное количество летальных случаев от коронавируса за время пятой волн. По данным портала «стопкоронавирус.рф», за сутки в Северной столице умерли от Covid-19 72 человека.

Последний раз печальная статистика достигала такого уровня в ноябре 2021 года. С приходом пятом волны и штамма «Омикрон» смертность снова повысилась. За сутки в больницы госпитализировали 627 человек, при общих подтвержденных случаях 20 136 человек.

При этом полную вакцинацию против коронавируса прошли уже 3 359 754 человека, и коллективный иммунитет в Петербурге сейчас составляет 85,8%.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: