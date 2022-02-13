Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 15:24

Ночной клиент ограбил своего стилиста в Санкт-Петербурге

Нападавший записался на стрижку через соцсети
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пострадавший мужчина обратился в полицию с заявлением.

Пострадавший мужчина обратился в полицию с заявлением.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ограблением закончилась встреча частного стилиста и клиента. Мужчина через соцсети записался на стрижку к 28-летнему парикмахеру и Пермского края. Клиент пришел домой в квартиру по улице Мебельной, 35/3, уже поздно вечером. И вместо того, чтобы получить услугу, тот начал угрожать ножом. В итоге нападавший скрылся с телефоном стилиста, деньками в сумме 23 тысяч рублей, цепочкой и кольцами.

Пострадавший мужчина обратился в полицию с заявлением.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена возможная причастность к совершению указанного 29-летнего гражданина среднеазиатского государства. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.