Ночной клиент ограбил своего стилиста в Санкт-Петербурге

Пострадавший мужчина обратился в полицию с заявлением. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ограблением закончилась встреча частного стилиста и клиента. Мужчина через соцсети записался на стрижку к 28-летнему парикмахеру и Пермского края. Клиент пришел домой в квартиру по улице Мебельной, 35/3, уже поздно вечером. И вместо того, чтобы получить услугу, тот начал угрожать ножом. В итоге нападавший скрылся с телефоном стилиста, деньками в сумме 23 тысяч рублей, цепочкой и кольцами.

Пострадавший мужчина обратился в полицию с заявлением.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена возможная причастность к совершению указанного 29-летнего гражданина среднеазиатского государства. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.