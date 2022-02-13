Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 16:59

Рабочий пострадал во время реконструкции Биржевого моста

Мужчина сорвался вниз и получил перелом руки
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидцы сообщали, что к месту ЧП приехала скорая, полиция и пожарные. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщали, что к месту ЧП приехала скорая, полиция и пожарные. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге во время реконструкции Биржевого моста пострадал рабочий. ЧП случилось в 12:52 в воскресенье 13 февраля. Мужчина сорвался вниз, упав на землю он выжил, но получил травмы.

- Предварительный диагноз, перелом руки и перелом позвоночника, - уточнил источник «КП-Петербург».

О происшествии сообщали также очевидцы в соцсетях. По словам прохожих, к Биржевому мосту съехались все экстренные службы: реанимация, пожарные, скорая и полиция.

- Непонятно что случилось, в машину реанимации погрузили пострадавшего. Уезжать она не торопилась, видимо не настолько все страшно. Где-то через полчаса всё разъехались, - рассказывали в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «Вконтакте».