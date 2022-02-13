Рабочий пострадал во время реконструкции Биржевого моста

Очевидцы сообщали, что к месту ЧП приехала скорая, полиция и пожарные. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге во время реконструкции Биржевого моста пострадал рабочий. ЧП случилось в 12:52 в воскресенье 13 февраля. Мужчина сорвался вниз, упав на землю он выжил, но получил травмы.

- Предварительный диагноз, перелом руки и перелом позвоночника, - уточнил источник «КП-Петербург».

О происшествии сообщали также очевидцы в соцсетях. По словам прохожих, к Биржевому мосту съехались все экстренные службы: реанимация, пожарные, скорая и полиция.

- Непонятно что случилось, в машину реанимации погрузили пострадавшего. Уезжать она не торопилась, видимо не настолько все страшно. Где-то через полчаса всё разъехались, - рассказывали в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «Вконтакте».