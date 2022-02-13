Дедушке Сергея Довлатова установили памятную табличку в Петербурге

Сергей Довлатов посвятил Исааку Мечику первую главу сборника «Наши». Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге появилась памятная табличка дедушке Сергея Довлатова. Родственник писателя проживал по адресу Днепропетровская улица, 3, волонтеры проекта «Последний адрес» решили увековечить имя Исаака Мечика. В октябре 1937 года он был арестован, а в январе 1938 года расстрелян по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. Да этого дед Довлатова был виноделом, работал строителем, а также воевала в Первой Мировой.

Сергей Довлатов посвятил Исааку Мечику первую главу сборника «Наши».

«Через двадцать лет отец стал хлопотать насчет реабилитации. Деда реабилитировали за отсутствием состава преступления. Спрашивается, что же тогда присутствовало? Ради чего прервали эту нелепую и забавную жизнь?..»

Адрес, где жил дедушка писателя, нашел историк Анатолий Разумов. Он занимается составлением Ленинградского мартиролога — серии книг с фамилиями жителей Петрограда и Ленинграда, репрессированных при советской власти.